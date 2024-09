Calcio, Savona fermato sul pari. Monte: “Mi aspettavo di più, poco brillanti”

Dopo il triangolare amichevole Memorial Bertolucci mister Fabrizio Monte aveva messso in guardia il seppur buon Savona visto contro Albissole e Celle Varazze. “Ci vuole più cattiveria sotto porta”, in sintesi il suo messaggio. Lezione che è sembrata subito appresa alla prima di Coppa Liguria, contro l’Old Boys Rensen, visto il goal di Piu dopo appena un minuto. Una rondine che non ha fatti primavera visto che nel prosieguo della gara gli Striscioni hanno faticato a pungere una formazione arenzanese brava nel non scomporsi. Monte ha provato anche a modificare il 4-3-1-2 di base nella ripresa provando ad allargare il gioco. Ma alla fine un rigore concesso per un tocco di mano e realizzato da Piccardo ha decretato l’1 a 1. Domenica sarà subito sfida in casa dello Sciarbo&Cogo.

“Si era messa in discesa – commenta il mister biancoblù -, il goal al primo minuto ci ha reso la vita troppo semplice e abbiamo cominciato a giochicchiare forse un po’ troppo. Ci aspettavamo che una volta andato sotto l’Old Boys sarebbe uscito un po’ di più. Invece, sono stati molto compatti e si sono chiusi bene. Non abbiamo concesso praticamente nulla, una punizione dal limite e un incidente che può capitare”.

Il riferimento è al calcio di rigore con cui la formazione arenzanese ha pareggiato la partita: “Dalla panchina non mi sembrava fallo di mano. Ma la nostra prestazione non è stata brillante. Potevo immaginarlo perché noi arriviamo con un mese e mezzo di lavoro sulle gambe mentre loro hanno iniziato dopo. Mi aspettavo da parte nostra meccanismi e movimenti più fluidi, di trovare di più la profondità e soprattutto una velocità di esecuzione maggiore“.

“Avevamo preparato bene la partita in settimana – prosegue -, mi spiace perché avremmo potuto vincere 1 a 0. Ora ci toccherà giocare subito domenica. Ci alleneremo venerdì per la terza rifinitura negli ultimi dieci giorni. Avrei preferito non giocare subito”.

Differenze rispetto al Memorial Bertolucci: “E’ stato diverso perché la scorsa settimana avevamo avuto occasioni nitide che non avevamo tramutato in rete. Questa sera siamo stati meno lucidi. Ho provato a variare, allargando il gioco, togliendo una torre per giocare di più palla a terra. Non è però servito molto”.