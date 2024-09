Calcio, il Savona apre le ali e vince. Monte cita Liga: “Certe notti magari non dormo per scegliere tra Rignanese e Piu”

Il Savona vince 3 a 0 contro lo Sciarbo&Cogo e riscatta l’1 a 1 contro l’Old Boys Rensen. “È stato un incidente di percorso – commenta mister Fabrizio Monte – il modulo? Possiamo giocare in più modi a seconda dei giocatori che abbiamo. Normale che Briano e Romano si esaltino negli spazi”. Il Savona solitamente giocava con il rombo e due punte pesanti, ieri l’allenatore ha provato il 4-3-3 versione 4-2-3-1 con Salis subito dietro la punta al centro del terzetto a sostegno di Rignanese.

“Abbiamo tanti giocatori bravi -prosegue – e tutti sarebbe titolari nelle altre squadre. Certe notti non dormo per scegliere tra Piu e Rignanese. Qui c’è grande concorrenza e non è facile farsi spazio. Siamo sereni. Non ero preoccupato dopo l’Old Boys. Conosco bene questi ragazzi. Inviterei a vedere come vanno forte in allenamento, si parlerebbe molto meno“.

Terminato il girone di Coppa Liguria con 4 punti, ora il Savona ha due settimane di tempo per preparare il vero obiettivo stagionale, il campionato. Inizierà il 29 settembre con quello che sarà un replay del match di ieri: contro lo Sciarbo&Cogo in trasferta.