Calcio, Garbini: “Orgoglioso di essere capitano del Savona. L’obiettivo finale? Non lo dico, ma vorrei chiudere in bellezza”

Savona. Domani, domenica 29 settembre, partirà ufficialmente la nuova stagione in Prima Categoria del Savona Fbc.

Gli striscioni affronteranno in trasferta, alle ore 15, il Sciarbo&Cogo Calcio in quella che sarà la prima gara di una stagione importante per i Biancoblu.

Quest’anno tra gli uomini di mister Fabrizio Monte, anche Pablo Garbini che aveva già indossato la maglia del Savona nella stagione 2018/2019 nella quale aveva messo anche a segno una rete contro l’Inveruno. Il difensore argentino quest’anno indosserà anche la fascia di capitano: “Ritornare al Savona è un’emozione unica – esordisce – è una piazza grande e importante, anche se siamo in Prima Categoria”

“Quest’anno c’è una nuova società che vuole fare bene, ovviamente l’obiettivo è chiaro e non ci nascondiamo“, afferma.

Il capitano non lo dice apertamente, ma vincere il Campionato è l’unico obiettivo possibile visto anche il mercato fatto: “Sicuramente affronteremo la stagione con umiltà e con tanto rispetto per gli avversari, ma ognuno di noi è consapevole qual è il Campionato che affronteremo e quale sia il nostro obiettivo”.

Come sottolineato da mister Monte, alla presentazione della squadra di domenica scorsa, il Savona ha tanti giocatori giovani e nati proprio sotto la Torretta. Garbini e i più vecchi dovranno fare da collante e da traino: “Sicuramente siamo di insegnamento e dobbiamo far capire ai più giovani come funziona il calcio e le dinamiche – afferma – ma qua qua abbiamo tanti ragazzi della città, bravi giocatori e non sarà un problema. Ci stiamo affiatando ogni giorno di più, ovviamente abbiamo iniziato a lavorare insieme da un mese ma penso che non ci saranno problemi”.

“Il bello di quest’anno è che la maggior parte sono nati qua e sicuramente domani quando indosseranno questa maglia lo faranno con tanto umiltà, rispetto e tanto orgoglio, per loro soprattutto”.

Infine un passaggio su proprio obiettivi stagionali: “Sicuramente non mi rimangono tante stagioni, vorrei chiudere in bellezza – ride – il mio obiettivo è aiutare questi ragazzi a vivere un sogno raggiungendo l’obiettivo.

“Non farmi dire quale sia l’obiettivo perché non mi voglio portare sfortuna, diciamo che vorrei chiudere in bellezza“, conclude il capitano.