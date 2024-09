Calcio, Coppa Liguria. Carparelli carico per il derby contro il Vadino: “Con i miei gol cercherò di trasmettere fame ad una squadra già affamata”

Albenga. Una partita da dentro o fuori. Un derby importante per imporsi anche in campionato e no, non stiamo parlando di Inter-Milan o Genoa-Samp, ma di Vadino vs San Filippo Yepp. Un derby atteso anche per conoscere meglio come potrà essere il campionato delle due squadre. Il Vadino ha rivoluzionato totalmente la rosa, partendo anche dall’allenatore. La San Filippo ha invece tenuto alcuni pilastri dello scorso anno aggiungedo tasselli con un backgroung molto importante alle spalle.

Uno tra tutti, se non il più importante della rosa, è Marco Carparelli. Il bomber ex Genoa e Sampdoria ha già fatto vedere di che pasta è fatto, siglando tre gol nel pareggio contro la Baia Alassio in Coppa Italia e mettendo lo zampino contro il Pontelungo nella finale (con vittoria) del memorial “Lio e Romano Zanardini”.

Carparelli è già carico per questa importante partita, anche se solo la vittoria potrebbe non bastare per passare il turno, ma se si parla di gol il bomber giallorosso risponde sempre presente: “Pensarlo e farlo sono due cose totalmente diverse. Abbiamo una partita importante, una partita che ci può permettere di passare il turno, però noi facendo tre gol andiamo a pari con la Baia, serve un gol in più, ci proveremo. Ci siamo preparati bene e la società ci sta vicina, ci carica. E’ una partita molto importante, che noi affronteremo col piglio giusto, se daremo il 100%, possiamo dire la nostra”.

Una rosa quasi nuova per puntare si alla facile salvezza, ma anche a qualcosa di più: “La società, assieme agli allenatori, hanno composto una rosa competitiva. Hanno preso dei giocatori importanti. La San Filippo può dire la sua se la squadra non molla mai, se diamo il 100%. Sappiamo che il campionato di Prima Categoria non è un campionato facile, ci sono tante squadre che hanno dei giocatori importanti. Però diremo la nostra, la squadra è competitiva, ha voglia, ha fame, ha voglia di risultati, di far bene e di vincere”

“Segnali domenica scorsa li abbiamo già dati – continua Carparelli -. La Baia Alassio ha dei giocatori veramente importanti. Il Vadino ha perso 3 a 0 in casa contro la Baia. Sono una squadra tosta, poi sappiamo che i derby sono partite a sé, quindi cercheremo di giocarcela con la voglia giusta, la determinazione giusta, uscire dal campo con la maglietta sudata e nessuno potrà mai dire niente”.

“Con i miei gol cercherò di trasmettere la mia positività, la mia voglia e la mia fame a questa squadra già affamata“, conclude Carparelli.