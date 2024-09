Calcio, Assostampa contro l’Albenga: “Inaccettabile vietare ingresso a giornalista”

Albenga. Assostampa Ligure denuncia quanto accaduto allo stadio Annibale Riva ieri in occasione della partita di Coppa Italia di Serie D tra i padroni di casa dell’Albenga e dell’Imperia. Il comunicato attacca il club reo, come si legge, di non aver fatto entrare il fotografo di una testata nell’impianto nonostante l’accredito dicendo che alcuni articoli della testata non erano graditi.

” Questo pomeriggio – si legge nella nota – , in occasione del derby di calcio di serie D tra Albenga e Imperia, la società di casa non ha fatto entrare all’interno dell’impianto sportivo un giornalista, collaboratore delle testate Il Secolo XIX e La Stampa. Il fotografo si è presentato allo stadio e ha chiesto di potere accedere all’interno dell’impianto dopo avere presentato regolare accredito alla società di casa ma la risposta è stata un rifiuto netto: “Tu non entri, sono usciti articoli che non ci sono piaciuti”, è stato detto al fotografo che ha dovuto acquistare un biglietto per poter accedere agli spalti e fotografare la partita di calcio”.



Continua la nota: “Per l’Associazione Ligure dei Giornalisti quanto accaduto questo pomeriggio ad Albenga è un fatto intollerabile che non può e non deve passare inosservato. Lo stadio è un luogo pubblico e ai giornalisti non può essere negato l’accredito perché sono stati pubblicati articoli che non sono piaciuti. Il sindacato esprime piena solidarietà al collega e chiede all’amministrazione comunale di Albenga di intervenire nei confronti della società in qualità di proprietaria dell’impianto sportivo”.

La replica del club tramite le parole dell’addetto stampa Luca Ferrara: “L’episodio di Domenica non avrà più precedenti in futuro il fotografo in questione e tutti gli addetti ai lavori saranno i benvenuti allo stadio Annibale Riva. A tale proposito avremo una sala stampa dedicata (cosa mai successa in precedenza)proprio per rendere più efficace il lavoro dei giornalisti”.