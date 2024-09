Calcio, ai nastri di partenza la nuova stagione del Cisano. Porcella: “Squadra costruita per vincere il campionato”

Il suggestivo scenario di Piazza Gollo, e’ stato il teatro della presentazione del ASD Cisano pronta ai nastri di partenza del prossimo campionato di Seconda Categoria.

Ruben Rovetta, portiere e uno dei senatori del gruppo: “Da alcuni giorni abbiamo iniziato la preparazione e con i compagni siamo carichi, pieni di entusiasmo e vogliosi di fare bene”.

A chiarire gli obiettivi stagionali sportivi fissando i traguardi Mister Rossano Porcella che commenta : “Non ci nascondiamo. La squadra e’ stata costruita per vincere il campionato e fare un bel cammino in Coppa Liguria. Abbiamo una rosa competitiva e posso alternare diverse soluzioni in ogni reparto senza perdere qualità. Il pallone certo e’ rotondo ma con i ragazzi, che stanno spingendo al massimo gia’ dal primo giorno di allenamento, sappiamo cosa vogliamo dalla stagione. Prima delle partite ufficiali presto in diversi test match avremo la possibilità di mettere minutaggio e provare schemi, meccanismi e tempi di gioco per farci trovare subito pronti contro gli avversari”.

Il Presidente Giovanni Raimondo, nipote del fondatore e primo patron biancazzurro, ha premiato Franco Biagiotti storico dirigente della società per il suo entusiasmo, impegno e passione negli anni con i colori biancazzurri. “Un sentito grazie all’amministrazione comunale che, con il Sindaco Massimo Niero, in questi anni di rinascita della sportiva ci ha dimostrato e ci dimostra vicinanza e disponibilità. In una stagione che vedra’ celebrati i quarant’anni dalla fondazione della prima squadra di pallone in paese, siamo orgogliosi di portare avanti la tradizione continuando il solco tracciato da dirigenti come Franco Biagiotti”.