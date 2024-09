Cairo, tamponamento tra due auto: soccorsi mobilitati

Cairo Montenotte. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Cairo Montenotte, all’altezza della rotonda sul ponte Stiaccini.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18 e 30, si è verificato un tamponamento tra due auto, per cause ancora in via di accertamento.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di militi della pubblica assistenza e automedica del 118.

Nell’impatto tra i due veicoli il personale sanitario è intervenuto per soccorrere gli occupanti: dopo le prime cure sul posto è previsto il trasferimento in ospedale.

Il sinistro ha provocato inevitabili disagi alla viabilità.