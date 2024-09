Cairo, in piazza Abba sono “spuntati” sei liquidambar al posto dei cedri

Cairo Montenotte. Sta prendendo “forma” il restyling di piazza Abba, rivoluzionata e trasformata, insieme a via Fratelli Francia, in un’area pedonale di prolungamento a piazza della Vittoria. Dallo scorso aprile è aperto il cantiere per la realizzazione degli interventi finanziati dalla Regione e inseriti nel programma di Rigenerazione Urbana per un importo di trecento mila euro, a cui se ne sono aggiunti altri settanta mila stanziati dall’amministrazione comunale.

La fine dei lavori è attesa per l’autunno, mancano infatti ancora alcune rifiniture e l’installazione di una pergola, nonchè la posa del manto erboso in quello che diventerà il giardino dello spazio dove è presente l’edificio che ospita la Società di mutuo soccorso dedicata proprio a Giuseppe Cesare Abba.

La piazza è diventata oggetto di polemiche quando sono stati abbattuti i due cedri ad alto fusto, ma ora sono “spuntati” sei nuovi alberi che si aggiungono alle due essenze, ora in fiore, già presenti nelle aiuole. Si tratta di liquidambar, piante simili agli aceri, che possono raggiungere l’altezza di decine di metri ma sono considerate ornamentali e vengono scelte per abbellire e ombreggiare giardini e paesaggi urbani. Il nome deriva dal latino “liquidus” e “ambar”, ovvero ambra liquida, e si riferisce alla resina profumata ma anche al colore suggestivo che assumono le foglie in autunno, di un arancione intenso.