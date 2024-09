“Cairo in Comune” chiede una commissione sul crollo del ponte della Braia

Cairo Montenotte. Dopo il crollo del ponte in località Braia, il gruppo di opposizione “Cairo in Comune” richiede la convocazione urgente di una commissione consiliare dei lavori pubblici.

“Abbiamo chiesto al sindaco Paolo Lambertini e all’assessore Fabrizio Ghione un confronto alla presenza dei residenti della zona per informarli sui tempi dei lavori di ripristino e, soprattutto, sulle soluzioni alternative che garantiscono nel frattempo il transito agli abitanti e ai mezzi di soccorso”, spiegano le consigliere Giorgia Ferrari e Lisa Torterolo.

“Siamo in continuo e costante contatto con gli abitanti di località Braia, ancora oggi sono proseguiti i sopralluoghi da parte dei tecnici, della Protezione civile e di Vernazza, che sta predisponendo di far traslare le auto dei residenti al di là del ponte mediante apposita imbragatura – spiega il primo cittadino – Abbiamo già provveduto a definire l’urgenza, in una decina di giorni sarà realizzato un passante laterale per consentire il transito in sicurezza anche dei mezzi di soccorso. Ci siamo attivati e le persone interessate sono tutte informate. Credo che la commissione consiliare in questo momento non sia la priorità nè degli addetti ai lavori nè dei residenti, che non hanno bisogno di essere convocati in Comune”.