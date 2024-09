Cairo, crolla la carreggiata del ponte in località Braia: voragine di una decina di metri 

Cairo Montenotte. È di una decina di metri la voragine che si è creata sotto il ponte di località Braia. Poco fa l’ultimo crollo di una parte della carreggiata dopo che, la scorsa notte, era ceduta la “spallina” destra a causa delle forti piogge delle scorse ore.

Sul posto, dove è stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici e dei proprietari dei terreni, verrà realizzato un bypass provvisorio. Domani, intanto, come spiega il sindaco Paolo Lambertini, “arriverà un mezzo di Vernazza per far “passare” le auto dei residenti che potranno così spostarsi. Ad ora c’è un passaggio pedonale ma dobbiamo cercare di tamponare questa emergenza nel più breve tempo possibile”.

Una decina le famiglie che abitano nella zona, più un ristorante. “Proprio quando in frazione Chinelli si sta procedendo con l’abbattimento del ponte esistente (i lavori iniziano domani, 10 settembre, ndr), per ricostruirne un altro in acciaio, e durante il cantiere di ripristino dell’Italia 61, ecco un altro attraversamento da sistemare – conclude Lambertini – La stima si aggira intorno al milione di euro, abbiamo chiesto alla Regione Liguria che venga inserito tra le somme urgenze dello stato di calamità che ha colpito altre zone del savonese”.