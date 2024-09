Cairo, aperto il nuovo guado in località Braia in attesa della messa in sicurezza del ponte crollato

Cairo Montenotte. I residenti di località Braia hanno un nuovo bypass per arrivare con i mezzi propri, e non solo a piedi, nelle loro case. Da ieri (26 settembre) è transitabile il guado realizzato in tempi record dopo il cedimento del ponte che conduce alla borgata cairese, dove vivono una decina di famiglie.

In meno di tre settimane dal crollo a causa del maltempo di una parte del collegamento è stata di nuovo ripristinata la viabilità, seppur provvisoria, in attesa dei lavori di messa in sicurezza e di consolidamento del ponte principale. Di quasi cento mila l’impegno di spesa investito dall’Amministrazione comunale di Cairo in somma urgenza per la perizia tecnica dei lavori e per la realizzazione del bypass carrabile.

Come spiega l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Ghione, “nonostante non ci abbiano riconosciuto lo stato di calamità naturale provvederemo con fondi comunali e un finanziamento regionale alla sistemazione del ponte. Ora i residenti possono spostarsi ma sarà nostra cura accelerare i tempi per poter dare alla località l’assetto viario originale”