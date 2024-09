Savona. L’ondata di maltempo e le forti piogge che hanno interessato nel pomeriggio tutto il savonese hanno fatto sentire i primi effetti, con diversi interventi da parte dei vigili del fuoco.

A Savona, nel parcheggio tra corso Mazzini e corso Italia, un albero è caduto andando ad impattare sulle auto in sosta, così come sulla recinzione del vicino asilo: almeno tre le vetture danneggiate, con i pompieri ancora sul posto nelle operazioni di rimozione e messa in sicurezza dell’area.

A Piana Crixia viabilità a senso unico alternato per una frana avvenuto sulla provinciale 29 in località San Massimo, dove ha ceduto la rete paramassi posizionata sul versante, con detriti e materiali che si sono riversati sulla carreggiata.

Altro smottamento si è velificato a Stella, nell’entroterra savonese, sulla provinciale 2: in questo caso ad ostruire la viabilità alcuni alberi caduti, che hanno costretto ad una circolazione alternata in attesa che sia completato l’intervento di ripristino.

Situazione critica ancora nell’albenganese, dove la perturbazione odierna è tornata a creare forti disagi con numerosi allagamenti che hanno interessato diverse zone cittadine: con l’azione della polizia locale e della protezione civile sono state chiuse temporaneamente alcune vie a titolo precauzionale.

Altre segnalazioni ai vigili del fuoco sono pervenute per box e scantinati allagati dalla piena d’acqua di queste ore.

Secondo Arpal, le precipitazioni più intense, come spesso accade in queste situazioni, siano confinate su una linea ristretta e come altrove siano più deboli e moderate, ma la parte più attiva del fronte è stata sul centro e sul ponente della Liguria, con cumulate orarie di forte intensità: a Ellera nel savonese 67 millimetri da inizio allerta.

Il fronte perturbato sta quindi attraversando la regione in maniera più lenta rispetto a quanto previsto inizialmente. Dopo le 22 nel savonese, nel centro e nel levante ligure scatterà l’allerta gialla fino alle 8 di domani mattina, lunedì 9 settembre. Ponente in allerta gialla fino alla mezzanotte di oggi.

La Protezione civile regionale invita alla prudenza, mantenendo alta l’attenzione.