Cade da un poggiolo a Carcare, interviene l’elisoccorso Grifo

Carcare. Un volo di qualche metro e l’impatto a terra: intorno alle 15 di oggi un ventisettenne è caduto da un poggiolo nel centro del paese.

Sul posto i militi della Croce bianca, la Croce verde di Albisola e l’elicottero di Albenga Grifo.

Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente, per la quale sono stati allertati i Carabinieri. In fase di valutazione le condizioni mediche della persona coinvolta, anche se non sembra in pericolo di vita ed è stata trasportata in codice giallo al San Paolo di Savona.