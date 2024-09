“Bucci sindaco, commissario e ora candidato presidente”, reazioni dal centrosinistra: “Doge pigliatutto”

Liguria. “La notizia dell’ufficialità della candidatura di Marco Bucci alla presidenza della Regione per la coalizione di centrodestra solleva numerosi interrogativi e perplessità”. Inizia così la stoccata di Linea Condivisa sull’annuncio odierno del candidato presidente alle prossime elezioni regionali in Liguria.

“Solo poche settimane fa, il sindaco Bucci dichiarava: “Io candidato in Regione? Ho un contratto con i genovesi fino al 2027″. Una presa di posizione netta che sembrava escludere l’ipotesi di una sua candidatura alla guida della Regione. Tuttavia, oggi ci troviamo di fronte a una scelta diversa, che pone inevitabili riflessioni sulla coerenza e sulla trasparenza delle azioni di chi ricopre ruoli istituzionali sia in Comune che in Città Metropolitana”.

“È legittimo che chiunque abbia aspirazioni politiche, ma non possiamo ignorare che Marco Bucci attualmente riveste già incarichi di grande responsabilità come Sindaco di Genova e Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea. Per questo, riteniamo fondamentale una scelta di campo chiara e rispettosa degli impegni presi con le cittadine e i cittadini”.

“Se Bucci intende candidarsi alla guida della Regione, è doveroso che si dimetta immediatamente dalle sue cariche di Sindaco e Commissario Straordinario. Si tratta di una questione di correttezza nei confronti delle cittadine e dei cittadini genovesi e liguri e di rispetto verso gli altri candidati che parteciperebbero alla competizione elettorale “drogata” dallo strapotere del Sindaco/Doge, in una situazione di evidente disparità” sottolinea Linea Condivisa.

“Il sindaco/doge che ha lavorato in questi anni in continuità con il sistema politico della Giunta Toti, il cosiddetto “modello Genova”, e che ha portato la Liguria a questa situazione di stallo e degrado. Ricordiamo inoltre che, durante le elezioni regionali del 2020, lo stesso Bucci impose ai suoi assessori le dimissioni in caso di candidatura alla corsa regionale. Oggi, invece, sembra applicare un diverso metro di giudizio. Due pesi e due misure”.

“Linea Condivisa chiede trasparenza e correttezza, valori fondamentali per una politica che metta al centro gli interessi delle cittadine e dei cittadini e non le ambizioni personali. È tempo che Marco Bucci faccia una scelta chiara e coerente: non si può essere contemporaneamente sindaco e candidato alla presidenza della Regione” concludono gli esponenti regionali di Linea Condivisa.

“Nella lite del centrodestra hanno vinto i sostenitori della continuità con Toti e quelli delle esigenze di lottizzazione nazionale. Bucci infatti è la quintessenza della continuità con il totismo. Il modello del “fare basta fare “che Bucci rappresenta ha prodotto parole ma non fatti a favore di Genova. Riteniamo che l’ alternativa alla destra in Regione sia oggi più percorribile e necessaria” aggiungono poi Carla Nattero, segretaria regionale Sinistra Italiana Liguria, e Simona Simonetti, Co-portavoce Europa Verde Liguria.

“Chi vuole continuare ad avere una sanità allo sfascio con liste d’attesa infinite, nessun nuovo ospedale e carenza di personale e servizi territoriali; chi vuole che i giovani liguri continuino a cercare il loro futuro altrove o chi si accontenta di annunci di nuove infrastrutture senza vederne la realizzazione, o pensa che il posizionamento del rigassificatore a Vado-Savona sia una scelta strategica per il futuro energetico della Regione o che le imprese liguri debbano continuare a soffrire per mancanza di politiche industriali, in Bucci ha il candidato perfetto. Bucci non ha mai preso le distanze dall’ex presidente della Regione, ma ne ha sempre rivendicato la completa sintonia e vicinanza politica. Quindi una politica di pochi per pochissimi. Non spetta a noi sindacare le scelte del centrodestra, ma è palese che Bucci sia una scelta di ripiego a cui neanche gli esponenti del centrodestra sarebbero voluti arrivare. Lo dimostra il fatto che è stata lanciata dopo insistenti richieste di disponibilità a esponenti del mondo civico, che hanno puntualmente rifiutato; dopo il confronto su Rixi, Cavo, Piciocchi e Bagnasco, nominativi affossati dai veti incrociati dei partiti di centrodestra, che neanche Meloni è riuscita a risolvere. Con Rixi che dichiarava di non volere candidati assessori della Giunta Toti, chiedendo discontinuità. Alla fine hanno candidato Bucci che è come candidare Toti. Da parte nostra continuiamo con determinazione, insieme a Orlando e le altre forze della coalizione, il nostro lavoro che è quello di ripensare la Liguria, di farla uscire da questa stagnazione e riassegnarle quel ruolo che le compete: tornare a essere tra le regioni locomotrici del sistema Paese. Essere alternativi al centrodestra, per una regione che sia di tanti per tutti. Un’altra caratteristica hanno in comune Toti e Bucci dimenticarsi spesso di ciò che solennemente affermano: Bucci aveva detto che ha fatto un patto con i genovesi di continuare a fare il sindaco fino al 2027, mi sembra che voglia invece fare il consigliere regionale”. Così, in una nota, Davide Natale, segretario del PD Liguria,