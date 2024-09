Bper Rari Nantes Savona: al via la campagna abbonamenti, sabato la presentazione

Savona. Sabato 21 settembre alle ore 18 la Bper Rari Nantes Savona presenterà alla città ed ai tifosi la prima squadra di pallanuoto che parteciperà al campionato nazionale di Serie A1 ed alla Champions League.

La presentazione avverrà nell’ambito della manifestazione Sport Up, che vedrà per due giorni, sabato e domenica, le piazze del centro cittadino invase dagli atleti di tutte le società sportive savonesi. Sul palco, allestito in piazza Pertini, alle ore 18, si svolgerà la premiazione da parte del Comune degli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi di Parigi.

Subito dopo prenderà il via la presentazione della Rari che vedrà sfilare tutti i protagonisti della stagione sportiva che inizierà ufficialmente mercoledì 9 ottobre alle ore 20 con la prima partita di Champions League che vedrà i biancorossi affrontare alla Zanelli gli spagnoli del Sabadell.

Sarà, quindi, un momento denso di emozione e di orgoglio visto che la Rari Nantes Savona sarà l’unica squadra a rappresentare l’Italia nella prossima Champions League.

Nel frattempo ha preso il via la campagna abbonamenti per la regular season del prossimo campionato di Serie A1 2024/2025 che vedrà esordire la Rari davanti ai propri tifosi, nella seconda giornata, sabato 19 ottobre alle ore 15 contro il Recco Waterpolo.

Contestualmente prende il via anche la campagna abbonamenti per la seconda fase della Champions League.

Anche quest’anno la società biancorossa ha deciso di confermare l’ingresso gratuito per ragazzi e ragazze fino ai 16 anni compresi (basterà esibire in biglietteria il documento di identità).

I prezzi degli abbonamenti e dei biglietti per il campionato sono i seguenti:

abbonamento posto unico € 100,00 (valido per le 13 partite della regular season)

biglietto posto unico € 10,00

I prezzi degli abbonamenti e dei biglietti per la Champions League sono i seguenti:

abbonamento posto unico € 40,00 (valido per le 3 partite della seconda fase)

biglietto posto unico € 15,00

È possibile acquistare entrambi gli abbonamenti preso la segreteria della Rari Nantes Savona.