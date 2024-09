Boissano, la protesta degli abitanti: “Molte vie completamente al buio da settimane, si rischia la vita tornando a casa”

Boissano. Via delle Ginestre, via dei Gerani, via Losano, via Polenza, parte di via Marici, via Berruti, via Gaitte, via Gandarini, via Cappella Nuova, via dei Pini. E’ questo l’elenco (probabilmente incompleto, a sentire gli abitanti) delle vie e delle strade di Boissano che, ormai da diversi giorni, alla sera risultano completamente al buio a causa di lampioni pubblici spenti o addirittura malfunzionanti.

Se in alcuni casi qualche punto luce in funzione c’è (e tuttavia risulta insufficiente a illuminare adeguatamente la strada), secondo le segnalazioni giunte alla nostra redazione in tanti altri “le vie risultano completamente buie, con ovvi rischi per l’incolumità di chi vi abita e di chi vi transita”.

Secondo tanti boissanesi, infatti, questa situazione “mette a repentaglio l’incolumità di chi torna a casa o di chi magari è uscito a spasso col cane o a buttare la spazzatura. E’ impensabile dover pagare le tasse per avere un servizio del genere, che mette a rischio la vita delle persone”.

In tanti si sono rivolti al sindaco Paola Devincenzi e all’amministrazione comunale: “Purtroppo le segnalazioni non hanno portato ad alcun risultato. Ma è una situazione che va risolta, in un modo o nell’altro. Non si può più andare avanti così”.

Contattato da IVG.it, il primo cittadino spiega: “Siamo consapevoli del fatto che ci sono evidenti criticità e problematiche presenti sul territorio, le quali sussistono già da diversi anni. I cittadini si lamentano con ragione, ma stiamo lavorando per risolverle per quanto ci è possibile e per quanto è di nostra competenza. Invito comunque i cittadini a contattare il Comune ogni qualvolta vogliano avere informazioni inerenti i programmi posti in essere e avere chiarimenti sugli iter seguiti o intrapresi dall’Ente”.