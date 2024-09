Bocce, campionati italiani a terne: Letimbro medaglia d’argento nella categoria D

Sarzana. Sono state la valdostana Nus, l’alessandrina Stazzanese e la torinese Rosta a porre le firme sui tre titoli italiani a terne specialità volo, rispettivamente delle categorie B, C e D, in occasione dei campionati italiani.

I tricolori sono stati ospitati dalla Sarzanese con la direzione arbitrale di Andrea Lombardi. Impeccabile l’organizzazione della società presieduta da Mauro Della Tommasina, che si è avvalso della preziosa collaborazione tecnica di Ermanno Maja.

Numeroso il pubblico presente non solo sui campi principali del bocciodromo di Sarzana, ma pure sulle sedi utilizzate in fase di qualificazioni. Il successo della manifestazione è stato sottolineato dalle parole del consigliere federale Maria Giardo e dal sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli.

Il titolo della categoria D ha premiato i torinesi del Rosta, che ha potuto contare su Valter Alesso, Franco Marzine, Franco Meotto. In finale hanno prevalso per 10 a 7 ai danni della Letimbro, che ha schierato Francesco Lirosi, Andrea Ottonello e Dante “Ino” Ottonello. Per i savonesi, quindi, un eccellente secondo posto finale, giunto al termine di un intenso percorso, con sei gare giocate nell’arco di un giorno e mezzo.

Sul terzo gradino del podio si sono fermate la Marenese di Gianfranco Gianoglio, Matteo Guerra, Teresio Mondino, e la Rivarese di Silvio Decolombi, Ivano Balma, Renato Riorda, superate rispettivamente 9-8 dai liguri e 12-6 dai torinesi.

Il podio della categoria D (foto Federbocce)