Bilancio, Piana replica: “Da Pastorino attacco non alla mia persona, ma a chi ogni giorno si impegna per la nostra regione”

Liguria. “Mi fa piacere aver suscitato ilarità al Consigliere Regionale Pastorino, che definisce tragicomico il fatto di non aver avuto con me la relazione tecnica questa mattina. Una dimenticanza che in lui suscita un livore tale da richiamare il decadimento dell’intera legislatura. E associa un foglio mancante in una cartella al patteggiamento di Toti”. Così replica il presidente facente funzione Alessandro Piana alle dichiarazioni del consigliere Gianni Pastorino, candidato alle elezioni regionali del prossimo 27 e 28 ottobre nella Lista Andrea Orlando Presidente.

“In primis, forse il Consigliere Pastorino non sa, o non si è informato, che il patteggiamento rappresenta uno strumento processuale, che è ben lungi dall’essere un’ammissione di colpevolezza. In secundis, associarlo ad un foglio non inserito in una cartellina mi sembra eccessivo e direi oltraggioso per tutte le persone che in una situazione, come quella che stiamo vivendo, hanno lavorato con impegno per redigere un documento fondamentale per la nostra regione e che personalmente ringrazio per il loro prezioso contributo”.

“Ebbene sì, il foglio non c’era nella cartellina, ma ritengo che la mezz’ora che è stata necessaria a reperirlo, il Consigliere Pastorino avrebbe potuto impiegarla in modo più costruttivo per la collettività, invece di scrivere un comunicato, che è semplicemente un attacco, non alla mia persona, ma alle persone che ogni giorno, concretamente si impegnano per la nostra regione”, conclude.