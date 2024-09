Beni confiscati alla criminalità organizzata: al via bando regionale per i Comuni liguri

Liguria. “Apre oggi, e rimarrà attivo fino al 30 settembre prossimo, il nuovo bando da 600 mila euro per i Comuni che intendono riqualificare i beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa. Un’opportunità che consentirà agli enti locali di richiedere a Regione Liguria fino a 100 mila euro a fondo perduto, a copertura dell’80% dell’investimento effettuato (90% se è un comune con meno di 5 mila abitanti)”.

Lo ha annunciato l’assessore regionale allo Sviluppo economico e alla Sicurezza della Lega Alessio Piana.

“Contributo che, in caso di due domande presentate dallo stesso ente, potrà raggiungere i 150 mila euro. Sono ammissibili le spese sostenute, a partire dal 1° gennaio 2024, per il recupero e la rifunzionalizzazione dell’immobile confiscato per finalità sociali o istituzionali”.

“Possono presentare domanda di agevolazione all’indirizzo pec protocollo@pec.regione.liguria.it quegli enti locali già destinatari del bene confiscato o quelli che hanno ottenuto la procedura di destinazione in corso da parte dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC)”.

“Un provvedimento importante che dimostra ancora una volta l’impegno della Lega in Regione Liguria nel favorire la cultura della legalità e nel contrastare le situazioni di degrado sociale e urbano” conclude.