Beach volley a Ceriale, dopo i tornei Beachill è il momento del B2

Ceriale. Tra i primi eventi federali di beach volley Fipav nella storia di Ceriale. Grazie alla collaborazione scaturita tra Riviera Beach Volley e il Comune di Ceriale sabato 28 e domenica 29 settembre andrà in scena il primo storico serie Beach B2 maschile e femminile con due campi dislocati il primo da tradizione nello stabilimento San Sebastiano, e il secondo montato per l’occasione in piazza Vittoria davanti al simbolo del paese, il torrione medioevale del 1563.

“È una grandissima soddisfazione dopo aver disputato il nostro classico torneo al parco acquatico le Caravelle – spiega il promoter Alessio Marri, presidente Riviera Beach Volley ASD – portare anche sul litorale di Ceriale un torneo federale maschile e femminile. Ringraziamo l’assessore Gaglioti e tutta l’amministrazione per l’opportunità”.

Si aggiunge quindi al primo week-end di beach volley andato in scena con tre tornei amatoriali organizzati da Beachill, nuova realtà nel panorama del settore che grazie all’impegno di Federico Quai, Andrea Roggero e Chiara Vigolungo stanno realizzando tantissime manifestazioni che attirano giocatori sia giovanissimi che consolidati nelle località di Pietra Ligure, Loano e limitrofi. Il torneo misto della domenica ha visto trionfare Sergio e Tania su Greta e Matteo dopo una combattutissima finale. In premio birra Menabrea, la speciale canotta Riviera Beach Volley disegnata dalla Beach Volley Training (scuola di Torino tra le più titolate di Italia) e tantissimi gadget e prodotti tipici come i Baci di Ceriale offerti dalla Pasticceria Mambrin, le borracce di Fotottica del Centro e buoni del Bar da Max.

“L’obbiettivo è destagionalizzare con lo sport – ha dichiarato l’assessore Daniele Gaglioti –. Ringrazio tutti gli uffici comunali e chi si è speso per far si che avesse luogo la prima manifestazione e ci auguriamo una grande partecipazione per sabato e domenica”.