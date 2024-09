Baseball, fine stagione intenso per la Cairese: al via la Coppa Robert Fontana

Cairo Montenotte. È iniziata lo scorso weekend la terza edizione della coppa Robert Fontana Under 23, manifestazione ideata dal Milano 1946 per ricordare un proprio giocatore, ex azzurro, ma, soprattutto, per dare un mese in più di attività ai giovani delle squadre partecipanti.

La terza edizione della coppa vede le 13 squadre partecipanti divise in tre gruppi, uno composto da cinque squadre, gli altri due da quattro. Nel girone A Milano, Novara Ares, Seveso, Braves e Cairese; nel girone B il Codogno detentore della Coppa con Legnano, Rho e Brescia. Nel girone C le quattro formazioni emiliane: il Collecchio (in collaborazione con il Sala Baganza), finalista lo scorso anno, il Piacenza vincitore della prima edizione, la Crocetta Parma e il Poviglio.

La Cairese quale unica formazione Ligure giocherà in trasferta ospitata dal Novara e così, al suo esordio, ha disputato un doppio incontro sfidando i padroni di casa. La gara è risultata una partita piacevole in equilibrio sino alla fine, buona la prova di Castagneto sul monte rilevato poi da Bussetti. La pausa estiva si è fatta sentire soprattutto nel box di battuta, un po’ più di determinazione in attacco, infatti, avrebbe sicuramente giovato, considerando che a parità di valide 5, troppi sono stati i corridori lasciati sulle basi: ben 11. Risultato finale 4 a 3 per i piemontesi.

Nella seconda gara altra storia: il Milano parte alla grande facendo pesare la superiorità in attacco e travolge la Cairese 12 a 0 nella prima ripresa. Dopo lo shock iniziale arriva la reazione e, nelle riprese successive, l’orgoglio riesce a contenere le mazze lombarde; le eliminazioni al volo di Gandolfo e Buschiazzo ridanno dignità alla partita che termina con il risultato finale 13 a 0 al quinto inning.

Giornata comunque ricca di spunti nella quale i tecnici hanno avuto modi di sperimentare ,anche se per necessità, nuove ed inedite soluzioni quali Castagneto in prima base, De Bon Francesco in seconda. La volontà di essere presenti all’evento ha convinto lo staff a partecipare comunque anche se in ranghi ridotti affidandosi all’entusiasmo e alla disponibilità dei giocatori, l’esserci è già di per sé un risultato e il confronto con formazioni di un livello più alto sarà da stimolo per i valbormidesi.

La prossima giornata sempre a Novara sarà il 6 ottobre contro il Seveso e poi contro i Braves.

Sabato 28 settembre a Cairo si disputerà la finale della Coppa Liguria Under 15 tra Cairese e Aquile Finale che sarà il secondo Memorial Giuseppe Ricco e domenica 29 ci si ritroverà tutti in campo per ricordare Marco e Gino, persone importanti che, in ruoli diversi, hanno calcato il diamante cairese.

Time-out con il tecnico De Bon

La formazione della Cairese a Novara

La locandina del Memorial Giuseppe Ricco