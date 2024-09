Bardineto, moto fuori strada lungo la Sp 60: due feriti gravi al Santa Corona

Bardineto. Violento impatto per le due persone in sella ad una motocicletta che nel tardo pomeriggio di oggi sono rimaste ferite in un incidente stradale lungo la Sp 60 Bardineto – Borghetto Santo Spirito.

Nessun altro veicolo è stato coinvolto, probabilmente il centauro alla guida della due ruote ha perso il controllo del mezzo e, come il passeggero, è stato sbalzato a terra.

Sul posto sono intervenuti i militi e le ambulanze della Croce verde di Bardineto e della bianca di Borghetto oltre al personale del 118. Entrambe le persone sono state trasportate in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure per la dinamica traumatica, ma non sarebbero in pericolo di vita.