Bar derubato a Carcare: i ladri portano via dal magazzino fusti di birra, vino e coca cola

Carcare. Forzano la porta del magazzino e riescono a sottrarre due fusti di birra, uno di vino e uno di coca cola. Furto nelle scorse ore in un bar del centro di Carcare, probabilmente nel tardo pomeriggio di martedì.

La titolare dell’attività, che ha sporto denuncia verso ignoti ai carabinieri (e vuole rimanere anonima per sicurezza) si è accorta del danno subito mercoledì scorso, quando si è recata nel deposito e ha trovato l’amara sorpresa.

“Tutto è possibile ma non credo che i ladri si siano introdotti così facilmente all’interno del magazzino nelle ore notturne, forse è più facile che lo abbiano fatto in un momento in cui potessero creare meno sospetto e in cui gli eventuali rumori fossero avvertiti diversamente – racconta la proprietaria del bar – Bisogna comunque alzare la guardia, ormai Carcare e la Valbormida non sono più “isole felici”, e spero che vengano intensificati i controlli da parte delle autorità competenti”.