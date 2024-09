Autunno in Carinzia, nella splendida città termale di Villach

Situata nel cuore della Carinzia, nel sud dell’Austria, Villach (Villaco in lingua italiana) è una destinazione perfetta per tutti coloro che desiderano una vacanza rilassante e rigenerante nel periodo autunnale. Circondata da montagne, laghi cristallini e parchi naturali, questa deliziosa città termale offre un mix di benessere, cultura e natura, con un’atmosfera tranquilla e accogliente. Villach è famosa per le sue acque termali curative e per essere un punto di partenza ideale per esplorare le bellezze della Carinzia, soprattutto durante la stagione autunnale, quando i paesaggi si tingono dei caldi colori tipici di tale periodo.

Dove soggiornare in Carinzia?

Se state pensando seriamente a una piacevolissima vacanza autunnale, potreste prenotare il vostro soggiorno in questo super hotel in Carinzia, a Villach. Parliamo del Warmbaderhof, stupenda struttura 5 stelle, circondata da uno splendido parco di 20 ettari. Fra i moltissimi servizi si ricordano l’area benessere di 1.800 metri quadrati con spazio sauna, piscina termale coperta, piscina termale esterna riscaldata tutto l’anno, camere e suite spaziose, luminose e accoglienti con balcone o terrazza. L’offerta enogastronomica è di altissima qualità e la struttura offre anche l’accesso gratuito alla sorgente termale di Warmbad-Villach e alle Kärnten Therme.

La regione di Villach nel periodo autunnale: uno spettacolo da non perdere

Villach è circondata da una varietà di paesaggi naturali che in autunno offrono opportunità uniche per escursioni e passeggiate. Uno dei luoghi più affascinanti da esplorare è il Parco Naturale del Monte Dobratsch, un’oasi naturale raggiungibile velocemente percorrendo la Villacher Alpenstraße, lunga 16,5 km e soggetta a pedaggio, una delle più belle strade panoramiche dell’Austria, con numerosi e fantastici belvedere.

I sentieri del parco offrono una vista panoramica sulle Alpi Carniche e Giulie e il contrasto tra le cime innevate e i boschi autunnali crea scenari spettacolari. Vi sono percorsi adatti a escursionisti di ogni livello e tutti offrono la possibilità di camminare nella natura incontaminata e ammirare panorami di eccezionale bellezza.

I laghi della Carinzia

I laghi della Carinzia rappresentano un altro punto di forza della regione. Uno dei più vicini è il lago di Ossiach (Ossiacher See); è uno dei laghi più grandi della Carinzia (solo il Wörthersee e il Millstätter See lo superano). Sul lago di Ossiach vi consigliamo di fare un giro in battello. Inoltre, dalla sponda del lago, grazie alla cabinovia Kanzelbahn, potete raggiungere l’Alpe Gerlitzen, dove sono possibili escursioni e tante altre attività.

Nelle vicinanze di Villach c’è anche il lago di Faak (Faaker See), che con la sua isola nel mezzo sembra una specie di paradiso terrestre. Qui sono possibili attività in acqua e intorno al lago come per esempio il percorso per mountain bike Kopein Trail e la palestra di roccia del Kanzianiberg.

Altri laghi della Carinzia, oltre ai già citati Wörthersee e Millstätter See, sono il Klopeiner See e il Weissensee, forse meno conosciuti, ma ugualmente suggestivi.

Carinzia: regione di castelli

La Carinzia non è una regione ricca soltanto di laghi, ma anche di castelli; il più famoso è senz’altro il Castello di Landskron, dove troverete un parco dei rapaci; potete raggiungerlo partendo dal vostro hotel in meno di mezz’ora.

Altri castelli da non perdere sono il Castello di Hochosterwitz, il Castello di Treffen, il Castello di Finkenstein, il castello di Pöckstein, il Castello Sommeregg e Castel Porcia.