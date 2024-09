Autorità portuale, attesa per il nuovo presidente: arriverà a gennaio (dopo le regionali)

Liguria. A gennaio l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale avrà un nuovo presidente. A tracciare i tempi è il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi a margine della conferenza stampa di presentazione del Salone Nautico.

“I bandi dovrebbero chiudere a fine settembre – spiega Rixi -. Poi ci sarà tutta la trafila: servono le votazioni di due commissioni, una alla Camera e una al Senato, quindi non è una scelta individuale del viceministro o di Salvini, perché questo prevede la legge. Dopodiché c’è l’intesa col presidente della Regione. Questo normalmente vuol dire un paio di mesi. A dicembre sarà difficile andare in commissione perché c’è il bilancio. A gennaio, quando sarà discusso il rinnovo delle Autorità portuali, ci sarà anche il presidente di Genova. Su questi temi sono molto rigido“.

Insomma, è chiaro che nulla si muoverà finché non si saprà chi sarà il nuovo presidente della Regione, al netto della burocrazia che comunque richiede i suoi tempi. Palazzo San Giorgio, travolto dall’inchiesta per corruzione che ha portato all’arresto di Giovanni Toti, è guidato attualmente da due commissari straordinari, l’ammiraglio Massimo Seno e il professor Alberto Maria Benedetti. Li ha nominati il Governo dopo le dimissioni di Paolo Piacenza, che era subentrato come commissario dopo il passaggio di Paolo Emilio Signorini a Iren ed è rimasto in carica nel ruolo di segretario generale che aveva in precedenza, pur essendo anche lui indagato dalla Procura per abuso d’ufficio.

Il centrosinistra a più riprese ha accusato Rixi di immobilismo sull’Autorità portuale, rimasta di fatto bloccata dopo l’esplosione della bufera giudiziaria. “Mi stupisco che ci sia gente che è stata al governo che dice che il presidente dell’Autorità portuale si può fare in cinque minuti. Non è così – ribadisce Rixi -. È evidente che, in una situazione come quella ligure, in cui c’era un’inchiesta in corso che partiva dal porto, era inopportuno nominare immediatamente un presidente. Il rispetto delle istituzioni è necessario in ogni condizione, specialmente in condizioni delicate come queste”.

E ancora: “Nessuno può imputare la carica di Signorini al centrodestra, visto che è stato scelto per tre volte da ministri di centrosinistra. Poi gli errori li fa chiunque e non per questo deve esserci dolo, ma che mi si venga a dire che abbiamo governato in maniera autoritaria quando invece le scelte sono state condivise con tutto lo spettro politico nazionale, perché questo è il primo porto del Paese e non è proprietà di nessuno se non del Paese… non è così”, conclude Rixi.