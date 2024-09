Auto ribaltata sulla A10: code e disagi tra Celle Ligure e bivio per l’A26 [AGG]

Varazze. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, nel tratto tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15 e 20, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo, probabilmente per l’asfalto reso viscido dalle intense piogge di queste ore, finendo poi per ribaltarsi lungo la carreggiata dopo l’impatto contro il guard rail.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco e del personale sanitario. L’autista è stato estratto dall’abitacolo, ma fortunatamente è rimasto ferito in maniera lieve: dopo le prime cure è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

Il sinistro autostradale, invece, ha creato disagi alla circolazione, già soggetta a traffico intenso nella tratta: i vigili del fuoco hanno dovuto operare per la rimozione del mezzo e le operazioni di messa in sicurezza.

Ad ora sono segnalate code di 2 Km tra Celle Ligure e Arenzano, mentre forti rallentamenti alla viabilità sono indicati fino al bivio con la A26. A peggiorare la situazione anche la chiusura dell’Aurelia, all’altezza del chilometro 547, nel comune di Arenzano, in provincia di Genova, per allagamenti provocati dalle intense piogge: il traffico è stato quindi deviato sul percorso alternativo costituito dall’autostrada A10.

Sulla A10 altro incidente con conseguente coda di due chilometri tra Pra’ e Pegli, così come tra Altare e e il bivio A6/A10 in direzione Savona. Sulla A10 altri disagi con code a tratti tra Finale Ligure e Savona.

E sulla A26 poco prima di Masone, in direzione Ovada, si è verificato un tamponamento con un’auto che si è incastrata sotto un camion. Una persona è rimasta ferita fratturandosi il braccio. L’incidente sta provocando diversi chilometri di coda sulla tratta verso Gravellona Toce. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per disincastrare il mezzo.