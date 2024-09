Auto fa carambola contro il guard rail sulla A10: due feriti

Liguria. Incidente stradale stamani poco prima delle 7 e 30 sull’autostrada A10 tra Genova Prà e Arenzano, in direzione Savona.

Il conducente di un’auto che percorreva l’autostrada, poco dopo l’uscita di Genova Prà ha perso il controllo del mezzo andando più volte ad urtare nei guard rail.

I due occupanti sono rimasti all’interno.

I vigili del fuoco hanno collaborato all’estrazione delle persone per le cure del caso e alla messa in sicurezza della vettura e dell’area.

L’autostrada è stata chiusa a tratti per le operazioni di soccorso e poi riaperta. I feriti, in condizioni non gravi sono stati medicati all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.