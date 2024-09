Auto a fuoco nella notte a Urbe: in azione i vigili del fuoco

Urbe. Intervento nella notte da parte dei vigili del fuoco per un’auto in fiamme a Urbe, nella frazione di Vara Superiore.

Secondo quanto appreso, intorno alle 2.30, è scattato l’allarme per la vettura che ha preso fuoco, per cause ancora da accertare.

Il rogo ha sprigionato un denso fumo nella zona interessata, ma non si registrano feriti o altri danni conseguenti all’incendio.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Varazze, che hanno domato le fiamme e operato per la successiva messa in sicurezza: il mezzo è andato completamente distrutto.