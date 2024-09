Atto vandalico contro il circolo Pd di Villapiana: “Nessuna intimidazione fermerà la nostra comunità”

Savona. Nella notte appena trascorsa, si è consumato un atto vandalico ai danni del circolo Pd di Villapiana: l’insegna è stata distrutta da ignoti.

“Vi informiamo dell’accaduto con grande dispiacere e preoccupazione. Questo gesto deplorevole rappresenta non solo un danno materiale, ma soprattutto un attacco alla democrazia e al libero confronto che il nostro Circolo promuove quotidianamente”, ha affermato il segretario del Pd del circolo di Villapiana Luca Burlando.

“Esprimiamo profonda inquietudine per l’accaduto, consapevoli del clima di tensione che, purtroppo, questi gesti possono alimentare. La paura che qualcuno cerca di instillare nella nostra comunità non ci fermerà: continueremo con determinazione a portare avanti i nostri valori e il nostro impegno politico”, ha proseguito.

“A chi ha compiuto questo atto vogliamo dire chiaramente che non ci lasceremo intimidire. Il nostro Circolo, come sempre, rimarrà un punto di riferimento per tutti i cittadini che credono in un confronto aperto e civile. L’odio non avrà spazio a Villapiana”, ha concluso Burlando.

L’accaduto verrà denunciato nelle prossime ore alle autorità competenti. E sulla vicenda sono intervenuti anche il segretario provinciale del Pd Emanuele Parrinello ed il segretario cittadino di Savona Simone Anselmo.

“Esprimiamo la nostra massima solidarietà a tutti gli iscritti del circolo, – hanno dichiarato. – Di certo nessun ‘danneggiatore notturno’ si deve illudere: i militanti del Partito Democratico non si fanno intimidire da atti del genere, compiuti nell’ombra. Anzi troveranno una motivazione ulteriore per impegnarsi ancora di più, alla luce del sole e parlando con le persone a viso aperto, come abbiamo sempre fatto, nel lavoro quotidiano sul territorio”.