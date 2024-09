Atmosfera Danza, risultati molto positivi alla Performer Cup: numerosi ballerini qualificati agli Europei

Cairo Montenotte. L’associazione Sportiva Dilettantistica Atmosfera Danza di Cairo Montenotte, diretta da Gabriella Bracco, torna dai campionati nazionali e mondiali della Performer Cup con ottimi risultati.

Nella categoria C di Danza 6/11 del campionato nazionale si classificano: Vittoria Oddera al 4° posto, Ginevra Castello al 7° posto, Aiace Emilia al 9° posto, Calderone Giulia all’11° posto e Semperboni Virginia al 3° posto ottenendo la medaglia di bronzo. Ognuno di loro è classificato per gli Europei.

Nella categoria Danza 16-18 Nazionale: Zei Sofia 4° posto con classificazione agli Europei, Kamberaj Lorenza 3° posto con la medaglia di bronzo e Ghione Alice al 1° posto portando a casa la medaglia d’oro e la coppa assoluta con il performer pass.

Nella categoria C 6/11 anni Mondiale si classifica al 4° posto Vittoria Oddera.

Per quanto riguarda invece la categoria 12/15 anni si classificano al 5° posto Gaya Baccino e al 6° posto Ilaria Ponzone ottenendo la classificazione agli Europei.

Nella 16/18 classe C danza femminile si classificano al 4° posto Lorenza Kamberaj, al 5° posto Giada Beltrandi, al 6° Sveva Oliveri. 3° posto e medaglia di bronzo per Alice Ghione. Tutte si sono classificate per i continentali.

Compagnia Grande Over 15 del campionato nazionale si aggiudica il 6° posto con la coreografia “Due Vite” ballata da Aquara E., Baccino G., Braka K., Beltrandi G., Ghione A., Kamberaj L., Norziglia A., Oddera V., Oliveri S., Ponzone I., Semperboni V., Valle G. e Zei S.

Compagnia Grande del campionato mondiale over 15 medaglia d’argento sulle note di Say Something cantata da Rattaele Glisola e Alice Ghione e ballata da Elena Aquara, Giada Beltrandi, Gaya Baccino, Vittoria Oddera, Sveva Oliveri, Klea Braka, Lorenza Kamberaj, Ilaria Ponzone e Virginia Semperboni.

Anche nella classe B ottimi risultati per la scuola cairese. Nella 16/18 canto uomini campionato mondiale terzo posto e medaglia di bronzo per Raffaele Grisolia. Primo posto e medaglia d’oro più coppa assoluto e targa miglior interpretazione a Mattia Castelli.

Nella danza 16/18 mondiale 4° posto Elena Aquara e 5° posto Sveva Oliveri, tutti qualificati per i continentali.

Inoltre la ballerina Elena Aquara ottiene una borsa di studio per stage e concorso a Malta consegnatele dal maestro Gianluca Blandi.

Ma i risultati non sono finiti: nella classe A nazionale categoria canto 16/18 1° posto e medaglia d’oro più coppa premio assoluto ad Alice Ghione; in più le viene assegnata una borsa di studio al 100% di 15 giorni per l’Argentina datagli dall’artista musicista Pablo Flores Torres. Sempre Alice arriva al 4° posto nel performer completo sia al nazionale sia al mondiale.

Nel canto 16/18 nazionale maschile vediamo salire sul podio con medaglia argento Mattia Castelli e medaglia di bronzo a Raffaele Grisolia.

Giada Beltrandi, Alice Ghione e Lorenza Kamberaj sono tra le finaliste del programma televisivo the coach.

Un’altra ottima notizia è il debutto per Alice Ghione in un musical a Casale Monferrato. Si tratta di Disco Inferno, spettacolo inedito originale e divertente. Le musiche sono un tuffo nelle hit pop, rock e disco-music più belle degli anni ’70 ed ’80. La prima di questo spettacolo sarà il 5 ottobre 2024 al teatro municipale di Casale Monferrato e vede coinvolti 27 artisti e tra i protagonisti ci sarà la cairese Alice Ghione insieme ad altri ragazzi provenienti da vari posti d’Italia; ci sarà un corpo di ballo e live band tutto rigorosamente dal vivo, oltre ad un team produttivo di oltre 15 persone delle compagnie Progetto MAD e Doppio Esclamativo.

Per finire, ammissione con borsa di studio per il ballerino Stefano Salvatore Casini per l’accademia Opus Ballet diretta da Daniel Tinazzi e Rosanna Braccanello.