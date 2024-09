Atletica leggera, tutto pronto per un Meeting della Torretta di altissimo livello

Savona. Si sta per concludere una stagione storica per l’atletica alla Fontanassa di Savona con il miglior Meeting della Torretta di sempre. Il 2024 del centro sportivo “Giulio Ottolia”, iniziato in aprile con una partecipatissima fase provinciale dei Campionati Studenteschi, ha vissuto il proprio climax il 15 maggio in una giornata epica per l’atletica italiana nel Meeting internazionale Città di Savona (tre record italiani, un record mondiale Under 20 e un limite mondiale al limite dei 16 anni nel giro di due ore!), ma è pronto a vivere un altro appuntamento destinato a regalare emozioni e prestazioni di rilievo.

Mercoledì 11 settembre (inizio ore 16) l’ottava edizione del Meeting della Torretta, manifestazione interregionale organizzata dall’Atletica Savona con la collaborazione del CUS Genova e i patrocini di Comune di Savona e Coni Liguria, attenderà in pista e in pedana atleti di livello nazionale e internazionale.

Ci sarà un finalista olimpico di Tokyo 2021: Filippo Randazzo (Fiamme Gialle), ottavo in Giappone nel lungo, affronterà i 100m, specialità in cui vanta un personale da 10.23. Nello sprint il siciliano dovrà affrontare avversari di alto livello a partire da Eric Marek (CS Esercito), 10.27 di personale nel 2024, che nel 2023 con la 4×100 azzurra conquistò il record italiano Promesse e il titolo europeo Under 23, passando anche per Brayan Lopez (Fiamme Azzurre), quattrocentista pronto mercoledì a “doppiare” su distanze più brevi (Lopez, come Marek, affronterà 100m e 200m). In campo femminile, nello sprint, la pavese Chiara Melon (Fiamme Azzurre), nel giro della Nazionale per la 4×100, affronterà i 100m e saranno da seguire anche due bresciane come Chiara Goffi (Atl. Chiari 1964) su 100m e 200m e l’ottocentista Sophia Favalli (Atl. Brescia 1950), già finalista europea Under 20, sui 400m.

Riccardo Berrino (CUS Genova) sarà l’atleta di spicco in chiave ligure: campione italiano U23 (con il personale a 50.29) e bronzo tricolore Assoluto dei 400m ostacoli, a Savona disputerà i 400m piani. In pedana per il CUS Genova anche l’altista Gabriele Avagnina, argento tricolore Juniores in carica, e il primatista regionale del peso Giordano Musso arrivato nel 2024 a 17.16m.

Il Meeting della Torretta prevedrà come da tradizione anche competizioni riservate agli Under 16: attenzione a un 300m Cadette che promette molto bene grazie alla presenza di Federica Chiappani (Atl. Brescia 1950), terza under 16 italiana della storia sulla distanza con 38.94 (il limite nazionale di categoria è 38.57 di Elisabetta Vandi).