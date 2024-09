Asl2, nuovo incontro del Tavolo permanente territoriale settoriale sull’assistenza sociosanitaria: “Presi in carico 5162 pazienti”

Savona. Si è riunito nuovamente il Tavolo permanente territoriale settoriale sull’assistenza sociosanitaria (che, ricordiamo, Asl2 ha voluto con Comitati dei Sindaci dei Distretti di ASL2, Cgil, Cisl, Uil, sindacato dei MMG e PLS, Forum Terzo Settore, Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Ordine Professioni Infermieristiche e Ordine degli Assistenti Sociali) per fare il punto sulla missione 5 (disabilità e non autosufficienza) e missione 6 (salute) del PNRR.

“Abbiamo fatto il punto suoi nuovi modelli organizzativi che l’Asl2, Comuni e parti sociali stimo creando per queste due missioni – afferma Monica Cirone, direttore socio sanitario di Asl2 – in particolare l’Asl2 ha presentato al Tavolo le tre centrali operative territoriali (COT) e le loro attività”.

Le COT hanno preso il via a maggio 2024 e in poco più di 4 mesi hanno preso in carico 5162 pazienti. “Sono pazienti che passano dall’ospedale al territorio, o viceversa. Quindi tutti i pazienti a rischio passano alle COT (e al medico di medicina generale) che di conseguenza è un importante snodo tra ospedale e territorio”, afferma Cirone.

Si è fatto il punto anche sulle sei case di comunità che dovranno essere collaudate a marzo 2026: quella dell’ospedale di Cairo, quella di via Collodi (dove stanno partendo i lavori), quella di Vado Ligure, quella all’interno dell’ospedale di Pietra Ligure, quella di Finale Ligure e in ultimo quella all’interno dell’ospedale di Albenga che però sarà la prima ad essere pronta.

“Ipotizziamo che i lavori nella casa di comunità di Albenga possano terminare nel mese di ottobre – afferma Monica Cirone – ma comunque sarà una grande sfida collaudarle tutte entro marzo 2026”.

Il prossimo incontro del Tavolo è fissato per dicembre 2024. “Questi confronti sono molto importanti perché è un momento di comunicazione e informazioni da parte di tutti di quello che è la più grande manovra sanitaria territoriale”, spiega il direttore.

“Riteniamo utile continuare a lavorare con questo Tavolo permanente perché ci permette di integrare le informazioni sia su servizi sociali, legati al PNRR, che su quelli sanitari, e a seguito di questo portare al cittadino un’informazione più completa su quello che sarà il piano del PNRR”, conclude la dottoressa Cirone.