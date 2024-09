Arpal, confermata allerta gialla sul Levante fino alle 18: possibili temporali forti sul centro-ponente

Liguria. Arpal conferma lo scenario meteo previsto per la giornata odierna: dopo una prima fase più umida che ha portato dalle prime ore del mattino rovesci sul Levante della regione con scrosci di intensità moderata, entriamo in una fase più dinamica che ci accompagnerà fino al pomeriggio con precipitazioni legate in prevalenza a strutture temporalesche.

Rimane quindi l’allerta gialla su Tigullio e Spezzino fino alle 18.00. A seguire saranno comunque possibili temporali forti, anche sul centro-ponente. Il savonese e il ponente ligure dovrebbe essere risparmiato.

I fenomeni sono stati accompagnati da un rinforzo dei venti in mattinata con raffiche di 83.9 km/h a Portovenere e di 77.8 km/h a Casoni di Suvero (Zignago) per l’ingresso di venti da sud-sudovest sul levante; a ponente al momento i venti sono da nord e andranno ad intensificarsi fino a venti di burrasca (su AB) dal pomeriggio.

Confermato anche l’aumento del moto ondoso, con mareggiata sul Levante e mare localmente agitato sul centro-ponente, in attenuazione dalle prime ore della notte.

Domani e dopodomani scenario più asciutto dominato da venti tra forti e di burrasca che confermano un calo delle temperature, anche deciso soprattutto nelle minime e nell’interno (mediamente 4-8 gradi in meno), mentre le massime rimarranno su valori stazionari.