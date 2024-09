Arnasco rende omaggio alla giovane atleta Ilaria Accame con una simbolica medaglia d’oro

Arnasco. Serata speciale ieri (1 settembre) ad Arnasco, in occasione della settima edizione della Festa della Birra. Non solo un’occasione per celebrare le tradizioni, ma anche un momento di grande orgoglio per la comunità, che ha voluto rendere omaggio alla sua giovane atleta, Ilaria Accame.

Accame, che ha preso parte alle recenti Olimpiadi di Parigi nella staffetta 4×400, ha dimostrato di essere una delle promesse dell’atletica italiana. Al Campionato Europeo precedente, Accame ha scritto una nuova pagina di storia sportiva, centrando il record italiano nella sua specialità.

Per celebrare questi importanti traguardi, il sindaco di Arnasco Matteo Mirone, insieme all’intera amministrazione comunale, ha consegnato a Ilaria una simbolica medaglia d’oro, impreziosita dallo stemma del Comune di Arnasco.

La serata è stata ulteriormente arricchita da un momento speciale: il brindisi per il ventiduesimo compleanno di Ilaria Accame con l’accorato augurio dell’amministrazione di raggiungere tutti i futuri obiettivi che la vedranno protagonista.

“La Festa della Birra, come sempre, ha regalato anche momenti di puro divertimento e convivialità. Centinaia di giovani si sono scatenati in pista durante una Dj Night che resterà nei ricordi di tutti. Il buon cibo, la musica e la voglia di stare insieme hanno fatto da cornice a una serata che ha celebrato non solo il talento sportivo, ma anche il senso di comunità e appartenenza”, ha detto il sindaco Mirone.