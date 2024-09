Sciopero di 8 ore del trasporto pubblico il prossimo 9 settembre

Liguria. Settembre inizia con uno sciopero del trasporto pubblico locale di 8 ore, indetto dalle confederazioni nazionali delle sigle sindacali per lunedì 9 settembre e che coinvolgerà anche la Liguria e il savonese.

La protesta è stata proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Casal e Ugl Autoferro: “Confermato lo sciopero di tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese a cui si applica il contratto nazionale Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL)” hanno evidenziato i sindacati di categoria.

“L’iniziativa sindacale fa seguito alla prima azione di sciopero di 4 ore dello scorso 18 luglio, che ha registrato alte adesioni, per rivendicare il diritto al rinnovo del Ccnl e al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali”.

L’impatto sul servizio, però, “potrebbe essere significativo”.

In attesa di conferme su forme e modalità dello sciopero a livello locale e territoriale, il personale viaggiante dovrebbe astenersi dal lavoro dalle ore 9.30 alle ore 17.00. Il restante personale per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e Servizio Clienti). Garntiti i servizi essenziali e per le persone portatrici di handicap.