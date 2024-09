Annalisa incolla oltre due milioni di spettatori al piccolo schermo con “Tutti in Arena”

Carcare. Oltre due milioni e duecento mila spettatori sono rimasti incollati al piccolo schermo nella serata di ieri per il concerto-evento di Annalisa “Tutti in Arena” del 14 maggio scorso e trasmesso da Canale 5.

La Mediaset ha sbaragliato la concorrenza in fatto di ascolti mandando in onda lo spettacolo della rossa del pop italiano più amata, che continua a incassare successi e riconoscimenti. “Ragazzi sono sinceramente vostra”, ha detto alle migliaia di fans presenti alla sua kermesse in cui ha mostrato, se ce ne fosse ancora bisogno, un talento da fuoriclasse.

La cantante di origine carcarese, in questo 2024 stellare, è riuscita a coronare il suo sogno, ovvero ad esibirsi all’Arena di Verona con ospiti d’eccezione come Tananai (con cui si è anche aggiudicata il premio Power Hits Estate di Rtl 102.5 grazie al brano “Storie brevi), Elisa, Giorgia, Irama ed Ernia. In quella occasione ha fatto registrare il sold out già mesi prima, come del resto in tutti gli appuntamenti del suo “vortice” italiano.