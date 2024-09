Andora, tutto esaurito a Palazzo Tagliaferro per la proiezione del film “Le mani toccano il mondo”

Andora. Straordinario successo di pubblico a Palazzo Tagliaferro ad Andora, per la proiezione di “Le mani toccano il mondo”, film della regista Koko Okano dedicato all’esperienza del Museo Statale Omero che permette la fruizione tattile delle opere d’arte esposte e delle riproduzioni dei capolavori della storia dell’arte. Una possibilità preziosa per i non vedenti, ma non solo.

Fra i protagonisti dell’incontro e del film, l’andorese Lara Carofiglio, studentessa universitaria che ha incontrato la regista nel corso di una visita al museo di Ancona, ispirando la realizzazione del film.

Al termine della proiezione, a cui hanno assistito anche il sindaco Mauro Demichelis e la consigliera Maria Teresa Nasi insieme a molti insegnanti, la regista Koko Okano ha ripercorso le fasi di realizzazione del film e il progetto di sensibilizzare proposto affinché sempre più musei si attrezzino e permettano una fruizione alternativa e tattile a chi “vede con le mani”.

“Abbiamo accettato con piacere l’invito del comune di Andora – spiega la regista OKANO – Non ci proponiamo direttamente, ma volentieri portiamo il film ove ci sia interesse per l’argomento. La serata di Andora è stata davvero significativa per la particolare sensibilità del pubblico presente che ringraziamo per essere accorso così numeroso”.

Al termine della serata, il pubblico che ha potuto fare esperienza tattile di una bellissima opera del famoso scultore Giuliano Vangi, comprendendo come sia davvero possibile apprezzare pienamente l’arte attraverso il tatto.

per maggiori informazioni: https://le-mani.com/it/ e https://www.museoomero.it/museo/