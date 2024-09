Andora: nel porto turistico arriva E-Now, la stazione di ricarica per e-bike che promuove il territorio 

Andora. Una stazione di ricarica per i-bike che promuove il territorio. Si chiama E-Now sarà installata per la prima volta, in un porto turistico, quello di Andora. Il progetto è stato presentato dall’A.M.A. al Salone Internazionale Nautico di Genova e vede arrivare sulla costa un servizio che ha già avuto un ottimo successo nelle maggiori località montane.

“Nell’ambito della promozione della mobilità sostenibile per la scoperta del territorio abbiamo scelto di offrire agli e-bikers non solo una postazione di ricarica, in piena sicurezza, ma anche una app di servizi che segnala le attrattive del territorio, da quelle ambientali a quelle culturali o enogastronomiche, e mette gli utilizzatori anche in collegamento con una comunità di turisti su due ruote già costituita – ha dichiarato il presidente della A.M.A – Una soluzione ecosostenibile, innovativa dedicata percorsi cicloturistici che mette in rete le attrattive di Andora invitando i bikers a scoprire tutta la piana, le borgata dell’entroterra e i sentieri”.

La stazione di ricarica sarà installata nei prossimi mesi nell’approdo turistico e contestualmente saranno caricati i contenuti turistici. Il bikers della Community sarà avvertito della presenza ad Andora della stazione per e-bike e device e informato delle attrattive turistiche locali.

“La Community di E-now è una comunità online nata da un moto di aggregazione spontaneo degli utenti che desiderano comunicare e condividere le loro avventure legate alla passione del ciclo-turismo come destinazioni, strutture alberghiere, ristoranti, attrazioni turistiche – ha spiegato al Salone Sergio Giolitti di E- Now srl – E’ possibile inserire sulla piattaforma, geolocalizzandoli anche attività nei dintorni della stazione di ricarica: contenuti visuali come attrazioni turistiche, attività ricettive, eventi, servizi in modo che gli e-bikers possano organizzare punti di aggregazione in porto e durante il periodo di attesa visitare e usufruire dei servizi ricettivi nei dintorni condividendo le recensioni oppure partire alla scoperta del territorio una volta effettuata la ricarica, condividendo i percorsi attraverso recensioni e foto”.

“E’ uno strumento nuovo che visto il successo avuto su percorsi montani, può valorizzare le nostre frazioni e intercettare un turismo che si muove tutto l’anno e a cui Andora può offrire molto grazie alle nostre attrattive ambientali e alle nostre borgate storiche – ha dichiarato l’Assessore alle Frazioni Ilario Simonetta – Un passaparola social che può essere davvero efficace e credibile”

“Questo progetto conferma l’impegno ambientale da sempre dimostrato da A.M.A. a favore della tutela ambientale e per fare del porto una vera porta verso il territorio”- ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Alexandra Allegri – Mi complimento per aver intercettato questo servizio e averlo portato per primi in un porto turistico che ha già conquistato tante certificazioni importanti come la registrazione Emas e che prosegue su questo cammino virtuoso”.