Andora, il nuovo capogruppo di maggioranza Gimmi Aga replica all’opposizione

Andora. “Prendiamo atto che Patrizia Lanfredi, sconfitta nelle urne l’8/9 giugno scorsi, considera Nicolini e Nasi “pezzi”, mentre per noi di Andora Più Fabio e Maria Teresa sono “persone”. Spiace ricordare al consigliere Lanfredi che le elezioni comunali sono finite e i cittadini hanno già scelto”.

Questa la risposta del nuovo capogruppo Gimmi Aga che prosegue: “Evidentemente la minoranza pensa, ma non ci riuscirà, di ribaltare il voto degli elettori con “giochi di palazzo” che certamente non rispondono alla volontà degli elettori e non fanno il bene di Andora”.

“La Giunta in carica sta lavorando, ha esperienza riconosciuta e volontà di fare bene. Questa maggioranza ha un solo e unico obiettivo, quello di svolgere il programma elettorale proposto agli andoresi e lo sta portando avanti con impegno e determinazione”, conclude il consigliere.