Andora, i consiglieri Nasi e Nicolini: “Dispiace che il sindaco non abbia capito le ragioni, i nostri voti fondamentali per la sua rielezione”

Andora. “Dispiace dover constatare che il Sindaco non abbia assolutamente capito le ragioni della scelta, seppur sofferta, che sono state chiaramente espresse nella dichiarazione in consiglio comunale e nel comunicato stampa. Il risultato elettorale dei sottoscritti è stato fondamentale per poter consentire al primo cittadino di essere rieletto (in due hanno portato il 20,56% delle preferenze totali ottenute da tutti i 12 consiglieri) e nessuno è deluso o affranto ma orgoglioso del risultato ottenuto alla 5^ campagna elettorale per entrambi”. Così i cosngilieri Fabio Nasi e Maria Teresa Nicolini replicano al sindaco sulla loro uscita dal gruppo.

“Nessuno, o almeno noi, abbiamo retro pensieri di alcun genere o di fantapolitica e – continuano -, contrariamente a quanto affermato dal primo cittadino, il consigliere Nicolini non è iscritto ad alcun partito da almeno 12 anni. Se ci fosse stata unione, come auspica il primo cittadino, o condivisione di decisioni, non ci sarebbe stato bisogno di creare un gruppo misto esterno al gruppo Andora +”.

“La candidatura della consigliera Nasi alle elezioni regionali evidenzia quanto un partito importante come Forza Italia in regione e nella nazione riconosca più di altri i suoi meriti e le sue competenze. Siamo certi che avrà un ottimo risultato con il sostegno di molti andoresi che, forse, alle ultime elezioni comunali non l’hanno sostenuta perché non avevano più fiducia nel sindaco uscente e avevano il desiderio di cambiare. Resta valido comunque quanto già dichiarato, ossia di un appoggio esterno ma non incondizionato alla maggioranza e sostegno alle pratiche che possano portare beneficio al Paese”, concludono.