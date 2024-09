Andora, estate positiva e pista ciclabile pronta entro un anno. Il sindaco Demichelis: “Progetto di richiamo per tutto il territorio”

Andora. L’estate 2024 volge al termine, ma il Comune di Andora traccia già un bilancio positivo. Oltre ad una grande affluenza turistica, soprattutto nella parte finale della stagione, il sindaco Mauro Demichelis annuncia che entro un anno sarà completata la ciclabile sull’ex ferrovia, un’infrastruttura chiave per il futuro del territorio.

“Abbiamo avuto una buona estate, con tantissimi turisti nel nostro bellissimo mare che ha accolto tutti – ha detto il sindaco -. Sebbene giugno e luglio siano stati mesi altalenanti, agosto ha portato ottimi risultati, con commercianti soddisfatti e turisti che hanno apprezzato le numerose proposte offerte dal comune. L’estate non finisce qui, anche perché avremo ancora tanti eventi come Tutti nel Juke Box, a fine settembre, e il Wind Festival. Inoltre, abbiamo in programma altri eventi per tutto l’inverno, cercando di organizzare iniziative per destagionalizzare il turismo”.

Il progetto della ciclabile sull’ex ferrovia punta a trasformare la mobilità e il turismo del territorio andorese. Demichelis ha spiegato che “l’obiettivo è collegare la ciclabile al Borgo Castello, passando per alcuni sentieri panoramici. Vogliamo unire il litorale, la pista verso l’Imperiese e il borgo. Da qui a primavera la ciclabile sarà pronta e potremo vederla completa”.

“Ovviamente io parlo del tratto andorese – ha concluso Demichelis -. Mi auguro che i comuni vicini, come Cervo, San Bartolomeo e Diano Marina, completino la loro parte, creando un’unica rete ciclopedonale che possa diventare un richiamo fondamentale per il territorio. Sarà uno dei progetti più importanti, un investimento per il futuro del nostro turismo e della nostra comunità”.