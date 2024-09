Andora, bando per aiutare le famiglie a pagare le bollette di luce e gas

Andora. “Pubblicato il bando del Fondo di Tutela per il pagamento delle bollette del gas e della luce”. Ad annunciarlo è l’assessore di Andora alle Politiche Sociali Monica Risso a poche settimane dall’assegnazione dei fondi in aiuto al pagamento degli affitti.

“Prosegue il nostro impegno nell’attivare ogni meccanismo di sostegno ai cittadini. Le domande dovranno essere consegnate entro le ore 13.00, del 30 settembre – comunica l’assessore Risso – Si procederà all’assegnazione fino ad esaurimento delle risorse”.

“Possono accedere all’aiuto i cittadini che, alla data della presentazione della domanda sono in possesso della cittadinanza italiana, residenza anagrafica nel Comune di Andora, cittadinanza di Stato aderente all’Unione Europea e permesso di soggiorno. I richiedenti dovranno avere una ISEE non superiore a 15.000 euro – spiega ancora l’assessore Risso – ma potranno fare domanda anche coloro che, pur avendo un ISEE superiore a 15mila in qualità di principali percettori di reddito del nucleo famigliare, hanno perso il lavoro successivamente al 1 gennaio 2024”.

Le domande dovranno essere consegnate prioritariamente per e-mail all’indirizzo: protocollo@cert.comunediandora.it (accertandosi che la mail sia andata a buon fine e che pervenga il messaggio di avvenuta protocollazione), oppure alla portineria del Comune dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30.

Una parte del fondo finanzierà anche il pagamento della Tari.

(Maggiori informazioni sul sito: https://www.comune.andora.sv.it/it/page/fondo-di-tutela-per-il-pagamento-delle-bollette-del-gas-e-della-luce)