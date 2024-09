Anche il Partito Popolare del Nord alle regionali: candidata presidente Maria Antonietta Cella

Genova. Il Partito Popolare del Nord è tra le forze politiche in corsa alle elezioni regionali della Liguria. La candidata presidente è Maria Antonietta Cella – unica donna – mentre il capolista a Genova e La Spezia è Roberto Castelli, segretario federale e storico esponente della Lega Nord.

“A quest’ora abbiamo la certezza che le nostre liste sono state accettate – annuncia Castelli – Per noi è un’enorme soddisfazione, ringrazio tutti i militanti che si sono spesi senza risparmiare energie, giorno e notte, per raccogliere le firme e per arrivare a un primo traguardo nel quale la nostra lista è l’unico simbolo, l’unica voce autonomista che i Liguri potranno trovare sulla scheda. Il Ppn è l’unico partito a presentare come candidato governatore una donna. Chiudiamo un duplice vuoto che le forze centraliste e maschiliste avevano lasciato. Da parte mia, vivo una duplice e grande soddisfazione, in quanto i liguri potranno scegliere tra forze meramente centraliste e maschiliste e chi tiene conto delle giuste rivendicazioni autonomiste e della forza dell’altra metà del cielo. Ringrazio Maria Antonietta Cella, che con la determinazione tipica dell’universo femminile ha accettato questa difficile ma affascinante sfida”.

“Ringrazio di cuore i tanti cittadini che con convinzione hanno sottoscritto la nostra lista, consentendoci di correre. La perduta sicurezza e i contraccolpi dell’immigrazione clandestina hanno generato un enorme calo della qualità della vita nelle nostre città, nei nostri paesi. Come la Sanità ligure deve trovare urgentemente un nuovo modello organizzativo, che tenga conto della popolazione anziana e della conformazione del territorio. C’è un grave e diffuso malcontento e spetterà a noi il compito di esigere risposte nuove, che possono arrivare solo attraverso una maggiore autonomia delle istituzioni liguri, alle quali va dato più potere di azione, commenta Vittorio Mazza, responsabile ligure del Ppn e candidato a Genova

Maria Antonietta Cella, candidata presidente, vive a Santo Stefano D’Aveto, dove è nata il 25 ottobre 1964. Una lunga carriera professionale, che culmina con ruoli manageriali nel settore energetico con Duferco. Ha ricoperto diversi incarichi istituzionali: è stata tre volte sindaca di Santo Stefano D’Aveto (Ge), presidente della Comunità montana di Aveto e consigliera della Città Metropolitana di Genova.

Roberto Castelli, deputato e poi senatore della Repubblica dal 1992 al 2013, è stato ministro della giustizia nei governi Berlusconi II e III (2001-2006) e viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per il governo Berlusconi IV (2009-2011). Nel giugno 2021 ha fondato l’Associazione culturale Autonomia e Libertà, nata per tenere vivo il tema dell’autonomia. Si è dimesso dalla Lega Salvini Premier il 22 settembre 2023 “in totale disaccordo con la svolta centralista e meridionalista del partito, che ha abbandonato il Nord”. Il 20 novembre 2023 ha fondato il Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà.

Le liste del Partito Popolare del Nord

GENOVA

1 CASTELLI ROBERTO – LECCO (LC), 12.07.1946

2 CELLA MARIA ANTONIETTA – SANTO STEFANO D’AVETO (GE), 25.10.1964

3 MAZZA VITTORIO – SANTO STEFANO D’AVETO (GE), 14.04.1959

4 BALLERINI SIMONA – CHIAVARI (GE) 12.08.1971

5 BASSO GABRIELE – SANTA MARGHERITA LIGURE (GE), 18.12.1978

6 CAMINATI ALBERTA – GENOVA (GE), 21.10.1948

7 COLOMBO MARCO – GENOVA (GE), 03.07.1963

8 DE VINCENZI PAOLA – GENOVA (GE), 22.06.1961

9 DONNIAQUIO ANDREA – GENOVA (GE), 09.02.1978

10 GENEVRINO LUCIA ELENA – MORON (ARG) 15.11.1980

11 IARETTI MASSIMO – CASALE MONFERRATO (AL) 02.06.1960

12 GRANELLO MARISA – TREVISO (TV), 04.12.1966

13 SPOSICCHI LUCA – GENOVA (GE), 04.10.1993

14 MAGGENTA MARYNA AMBROSIA – MOGHILEV (BLR), 20.05.1999

15 MANICONE ANNA – GENOVA (GE), 27.07.1972

16 MARTINO MILENA – GENOVA (GE), 23.08.1975

LA SPEZIA

1 CASTELLI ROBERTO – LECCO (LC), 12.07.1946

2 GRANELLO MARISA – TREVISO (TV), 04.12.1966

3 BACHI GUSTAVO – GENOVA (GE), 09.05.1963

4 BALLERINI SIMONA – CHIAVARI (GE), 12.08.1971

5 DE VINCENZI PAOLA – GENOVA (GE), 22.06.1961

IMPERIA

1 CHIESA ANDREA – MILANO (MI), 12.03.1969

2 CELLA MARIA ANTONIETTA – SANTO STEFANO D’AVETO (GE), 25.10.1964