Alstom conferma gli investimenti su Vado Ligure: nuovo capannone per service e manutenzione

Vado Ligure. Per Vado Ligure l’espansione del sito industriale e la costruzione di un nuovo fabbricato per la manutenzione dei treni regionali così da estenderne la capacità produttiva: nel piano di Alstom confermati, quindi, gli investimenti previsti per il rilancio dell’hub vadese, con particolare riferimento alle attività manutentive, secondo quanto era stato previsto da un accordo con Invitalia che aveva portato ad un cofinanziamento di 4mln di euro, per un totale di oltre 14mln di euro.

Il piano di interventi presentato prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato che consentirà di accogliere veicoli di lunghezza pari ad almeno 130 metri (misura minima per svolgere attività di manutenzione complete), oltre a una serie di opere complementari necessarie per l’efficientamento del nuovo layout di produzione, unitamente all’acquisto di attrezzature e impianti per attività di testing e validazione e all’installazione di un impianto fotovoltaico per la copertura del fabbisogno energetico della struttura.

Il sito di Vado, che oggi è dedicato prevalentemente all’attività di produzione di locomotive, verrà ampliato e diventerà un punto di riferimento per la manutenzione dei mezzi provenienti dal Nord Italia e avrà un posto al centro della scena nazionale per la produzione e la manutenzione dei convogli ferroviari.

Una conferma importante anche sul fronte occupazionale: oltre al mantenimento dei posti di lavoro esistenti, secondo le previsioni ne verranno creati di nuovi per circa 41 unità.

Quanto indicato per il sito vadese rientra nella pianificazione da 63 milioni approvata dal gruppo Alstom di euro per il periodo 2024-2026.

“Alstom continua a dimostrarsi un partner strategico per lo sviluppo sostenibile del trasporto ferroviario e dell’economia italiana. Con un contributo al PIL di oltre 1,019 miliardi di euro generato nello scorso biennio e supportando oltre 14.000 posti di lavoro, Alstom è un acceleratore di occupazione e sviluppo professionale per migliaia di persone in Italia” ha dichiarato Michele Viale, Direttore Generale di Alstom in Italia.

“In un sistema della mobilità italiano caratterizzato da un grande dinamismo e da una costante crescita, sostenuta dal PNRR e dal Fondo IPCEI, Alstom continua a investire ed è lieta oggi di annunciare un nuovo piano di investimenti di oltre 63 milioni di euro che darà un ulteriore slancio alla nostra attività, con un importante impatto su tutto il settore ferroviario italiano” conclude.

I sindacati

Commenta Simone Mara, segretario di Fim Cisl Liguria e responsabile dell’area di Savona: “Arrivano ottime notizie da Alstom di Vado Ligure che passo dopo passo sta rappresentando una realtà solida di investimento e di occupazione utile al rilancio dell’Industria nella provincia di Savona. Vengono confermati da parte dell’azienda gli investimenti che creeranno sul territorio valdese un hub di riferimento per le attività di manutenzione con la realizzazione di un nuovo fabbricato, un capannone che permetterà tutte le attività manutentive, in un sito che oggi è dedicato prevalentemente alla produzione di locomotive”.

“È una conferma importante dal punto di vista occupazionale per il sito di Alstom di Vado Ligure che potrà differenziare la propria attività lavorativa contemperando la produzione di locomotive e diventando punto di riferimento e di manutenzione dei mezzi provenienti dal nord Italia. Come FIM Cisl Liguria area territoriale di Savona confermiamo la positiva interlocuzione con la direzione aziendale in tutti questi mesi e il mantenimento degli impegni presi, attraverso relazioni sindacali propositive, con l’obiettivo comune di sviluppo economico industriale e soprattutto occupazionale del territorio vadese e della provincia di Savona tutta”.