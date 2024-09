Alluvione in Emilia Romagna, acqua fino ai primi piani delle case: anche il soccorso alpino ligure sul posto

Liguria. Anche il Soccorso alpino e speleologico Liguria in aiuto alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpire dalla recente alluvione. La squadra, composta da personale specializzato per interventi in forra, si è messa a disposizione del coordinamento dei soccorsi (di cui facevano parte anche due tecnici del Soccorso alpino) a Cotignola, in provincia di Ravenna.

I tecnici (seguiti anche da remoto dalla centrale GeoresQ) di Sassari soni intervenuti in varie località. “Siamo stati impegnati in zone dove i fiumi sono esondati con l’acqua che arrivava fino ai primi piani delle case – raccontano i tecnici – Siamo intervenuti anche con l’utilizzo di gommoni per recuperare le persone e affidarle a chi poi le accompagnava ai centri di assistenza. In altre zone i corsi d’acqua hanno rotto gli argini e allagato tutta la zona circostante. Ci siamo occupati non solo delle persone ma anche degli animali”.

Così il presidente del Soccorso alpino Liguria Roberto Canese: “Come già era successo nella precedente alluvione in Emilia anche stavolta il Soccorso alpino Liguria si è fatto trovare pronto. Un grazie particolare a chi tra i nostri tecnici si è messo subito a disposizione per contribuire a mettere in sicurezza le persone“.

Nel frattempo anche la protezione civile ligure è pronta per la mobilitazione. Come dichiarato dall’assessore Giacomo Giampedrone, infatti, la colonna mobile in queste ore si è organizzata per partire alla volta dell’Emilia Romagna.