Allerta arancione nel savonese, ordinanza del Comune di Ceriale: misure straordinarie per la sicurezza pubblica

Ceriale. In risposta all’allerta meteo di livello arancione emessa dalla Regione Liguria, il Comune di Ceriale ha emanato un’ordinanza “contingibile e urgente” per la tutela della pubblica incolumità. L’avviso di allerta, valido dalla mezzanotte del 5 settembre fino alle 12:59 dello stesso giorno, ha spinto il sindaco Marinella Fasano a introdurre una serie di provvedimenti straordinari per limitare i rischi associati ai temporali previsti.

Tra le misure adottate, vi è la sospensione di tutte le attività commerciali su area pubblica, compresi eventi straordinari, sportivi o di svago. Inoltre, tutte le strutture comunali destinate all’aggregazione, come impianti sportivi, cimiteri e parchi gioco, resteranno chiuse al pubblico. È stato anche disposto il divieto di utilizzo dei sottopassi pedonali e la sosta su ponti di torrenti o rivi.

Il personale della Protezione Civile sarà incaricato di attuare chiusure preventive di strade e limitazioni alla circolazione per garantire la sicurezza della popolazione. Il Comune ha invitato i cittadini a seguire le indicazioni delle autorità e a limitare gli spostamenti, se non strettamente necessari.

“I cittadini sono esortati a consultare i siti del Comune di Ceriale e della Protezione Civile per restare aggiornati sulle evoluzioni dell’allerta”, si legge nel documento del Comune.