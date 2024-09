Albissola, Giallombardo lascia “Tradizione e futuro”: “Non sarò una stampella della maggioranza”

Albissola Marina. “Dopo questi mesi di esperienza in consiglio comunale, ho deciso di dar vita ad un nuovo gruppo consigliare, poichè mi sono trovato in totale disaccordo circa la volontà di portare avanti una politica di opposizione che invece di essere critica ma sempre costruttiva per il bene della nostra amata Albissola, vuole essere, a prescindere, una politica di contrasto e ostruzionismo nei confronti della maggioranza conisliare che, avendo avuto pieno mandato dai cittadini albissolesi, ha il diritto di portare avanti le sue ‘promesse elettorali'”. Inizia così la lettera di dimissioni del consigliere comunale Roberto Giallombardo dal gruppo Tradizione e Futuro.

“Il mio nuovo gruppo ‘Vince Albissola’ è aperto a tutti e si premurerà di aggregare quanti amano veramente Albissola – prosegue -. Ho provato a spiegare la mia posizione ai colleghi di minoranza e del comitato ma ho ricevuto la netta chiusura di persone che ritenevo avessero a cuore il bene del paese e invece al di là dei valori sbandierati, vogliono portare avanti una miope visione politica, il ‘mugugno’ di pochi”.

“Ritengo questo tipo di approvvio al governo della casa comunale potrà forse portare un po di visibilità nell’immediato ma a lungo non pagherà di certo in termini di ritorno elettorale per cui ho ritenuto che la creazione del nuovo gruppo possa al meglio rappresentare la mia idea di amministrazione”.

“Non sarò una stampella della maggioranza e se dovrò assumere posizioni critiche lo farò con fermezza ma come ho già detto prima non posso tollerare preconcetti e strumentalizzazioni”, conclude.