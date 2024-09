Albissola, al via gli interventi manutenzione e pulizia dei corsi d’acqua

Albissola Marina. In questi giorni ad Albissola Marina prenderanno avvio gli interventi di manutenzione ordinaria e pulizia dei corsi d’acqua che attraversano il nostro centro urbano e dei canali principali del sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane come da programma predisposto nel mese di agosto dall’assessorato ai Lavori Pubblici, al fine di prevenire o quantomeno mitigare possibili criticità sotto il profilo idrogeologico nel caso di forti temporali autunnali.

Il servizio tecnico manutentivo ha affidato a varie ditte esterne tutti gli interventi ritenuti necessari per la prevenzione dagli eventi atmosferici autunnali/invernali. Il Piano annuale delle opere di mitigazione idrogeologica predisposto oramai annualmente come da consuetudine dai tecnici comunali prevede la suddivisione in sei lotti principali e affidati singole ditte specializzate.

Sono destinati 3500 euro per la pulizia dalla vegetazione infestante del sedime dei Rivi minori come il Rio Basci, il Rio Bruciati, il Rio Grana ed il Rio Sodino, 5mila euro per la manutenzione e pulizia dei principali canali di raccolta, convogliamento ed evacuazione delle acque bianche a servizio delle aree e delle strade di proprietà comunale, 10mila euro per il servizio di pulizia da vegetazione e canneti correnti lungo l’arginatura di alcuni tratti del Torrente Sansobbia, 6mila euro per la rimozione periodica del materiale inerte depositato dalle correnti marine all’interno delle foci dei Rii Basci e Sodino, 4mila euro per la fornitura e posa in opera di tubazione per il prolungamento dello scarico della stazione di sollevamento posta in piazza Rossello per lo smaltimento delle acque bianche provenienti dal Centro storico, 5900 euro per il ripristino del corretto deflusso delle acque meoriche provenienti dal versante di monte lungo un tratto della strada di accesso alla località Poggio del Sole.

“Abbiamo sfruttato l’estate per individuare e programmare gli interventi necessari di mitigazione del rischio idrogeologico per essere pronti ad affrontare nel migliore dei modi possibile i forti temporali che oramai connotano la stagione autunnale. Nel frattempo la squadra degli operai comunali compatibilmente con le altre priorità manutentive proseguirà con la pulizia avviata già dalla metà di agosto, delle tombinature e caditoie presenti nelle aree più critiche dei vari quartieri”, spiega il vicesindaco Luigi Silvestro.