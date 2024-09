Albenga, tutto pronto per la seconda edizione di “Ambra Rosa”

Albenga. Sabato 14 settembre alle 17 al Teatro Ambra di Albenga verrà presentato il programma della seconda edizione della stagione teatrale al femminile “Ambra Rosa”, un appuntamento sentito ed atteso che si svolgerà nel mese di novembre, organizzato dalla Teatro Ingaunia in collaborazione con il Comune di Albenga.

Dal palco della sala albenganese Mario Mesiano, attore e direttore del Teatro stesso, svelerà i nomi delle protagoniste e i titoli degli spettacoli in programma. La presentazione, che è ad ingresso libero e durerà poco meno di un’ora, prevede anche proiezioni video con un saluto delle artiste e una mini-rappresentazione teatrale a tema interpretata da Carla Lombardi.

“Dopo la gradita risposta di pubblico nella scorsa edizione abbiamo deciso di riproporre l’Ambra Rosa, rassegna dedicata interamente alle donne – dichiara Mario Mesiano, direttore artistico della rassegna – La voce delle donne, ora come non mai, ha bisogno di essere ascoltata, e più che una voce dovrebbe essere un grido comune e corale per risvegliare le coscienze e far riflettere su tanti avvenimenti che giornalmente ci vengono riportati dai media, l’Ambra Rosa nasce per questo, con la voglia di dare un contributo, seppur piccolo, affinché qualcosa possa cambiare. Ad accompagnarci nella presentazione del programma avremmo anche la presenza di Carla Lombardi che interpreterà una donna in un racconto scritto da lei e che tende a trasmettere un ulteriore motivo di riflessione, vi aspettiamo sabato 14 settembre alle 17 in Teatro, mi raccomando” conclude Mesiano.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Ci tengo a ringraziare il direttore artistico del Teatro Ambra Mario Mesiano per aver organizzato, per il secondo anno, una rassegna teatrale tutta al femminile. I temi trattati regaleranno al pubblico momenti di riflessione, divertimento ed emozione attraverso un percorso che accompagnerà il pubblico nello straordinario mondo femminile”.

Ingresso libero.