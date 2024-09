Albenga, rinvio concerto Lucio Fabbri & Friends: ecco le modalità di rimborso

Albenga. Il concerto Lucio Fabbri & Friends previsto per sabato 21 settembre in piazza De André ad Albenga è stato rinviato, per imprevedibili cause di forza maggiore, a domenica 20 ottobre al teatro Ambra.

“Le prenotazioni restano valide e pertanto si prega di conservare i tagliandi. Nell’occasione il teatro Ambra sarà suddiviso in settore A e settore B come previsto per lo spettacolo in piazza” affermano dai Fieui di caruggi.

“Le offerte ricevute e totalmente devolute a scopo benefico non corrispondono ovviamente al costo di un biglietto: sarebbe impensabile assistere a spettacoli di tale levatura e con tali protagonisti grazie a una piccola offerta, per quanto utile dal punto di vista della solidarietà”.

“Tuttavia se qualcuno volesse vedersi comunque restituita l’offerta benefica versata potrà comunque farlo al termine dell’intera manifestazione Ottobre De André secondo le modalità che verranno a suo tempo indicate o chiedendo direttamente ai Fieui di caruggi” precisano.